В Ростове произошел пожар в 15-этажном доме

Сегодня около 4:00 в Ростове произошел пожар и сильное задымление в многоквартирном доме по ул. Еременко, 103. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«По прибытию подразделений произведена разведка, обнаружено загорание кабельканала в шахте лифта с первого по восьмой этажи»,— рассказали в ведомстве. Из дома было эвакуировано 72 человека, в ходе происшествия никто не пострадал. Полностью ликвидировать открытое горение на площади 15 кв.м удалось в 5:22. От МЧС в ликвидации привлекались 46 человек и 15 единиц техники.

Кристина Федичкина