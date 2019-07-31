«Дэвид Хокни является абсолютным лидером»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, кто вошел в список самых дорогостоящих авторов среди ныне живущих.

В мировом арт-бизнесе есть рейтинг, который по-английски именуется living artist, а по-русски довольно неловко переводится как «ныне живущие художники». Сейчас первые позиции в этом рейтинге, в его мужской и женской частях, занимают британцы. Дэвид Хокни 1937 года рождения из английского Брэдфорда, сейчас проживающий в Лос-Анджелесе, является абсолютным лидером. А Дженни Сэвилл, родившаяся в 1970 году в Кембридже и живущая в Лондоне, лидирует в женском списке.

Итак, самым дорогим ныне живущим художником стал 15 ноября прошлого года Хокни. На Christie’s в Лондоне его картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» стартовала с суммы в $18 млн. Картина, кстати, была одним из хайлайтов ретроспективы художника, организованной в 2017-18 годах в Tate Britain в Лондоне, Центре Помпиду в Париже и Метрополитене в Нью-Йорке. Так вот, за девять минут торгов картина взобралась на вершину в $90,3 млн. Хокни побил предыдущий рекорд, принадлежавший с 2013 года Джеффу Кунсу. Тогда его «Надувная собака (Оранжевая)» получила у Кристис $58,4 млн. Интересно, что в тот же день, 15 ноября, Хокни поставил рекорд для работ на бумаге живущего художника. Его «Зеленый бассейн с доской и тенью» получил в Нью-Йорке $3 млн. В прошлом году Хокни занял шестое место в общем рейтинге аукционных продаж. Он получил $206,5 млн (предлагаю сравнить с $38 млн Кунса).

А 5 октября на аукционе Sotheby’s в Лондоне Дженни Сэвилл стала самой дорогой ныне живущей женщиной-художницей. Ее картина Propped («Подпертый») получила $12,5 млн. Отмечают, что работ Сэвилл на вторичном рынке мало. За последние 20 лет на аукцион выставлялась 41 ее картина. И еще одна женщина-британка, Сесиль Браун, которая родилась в Лондоне в 1969 году, а живет сейчас в Нью-Йорке, получила в прошлом году три своих лучших результата. Самой дорогой стала работа «Неожиданно прошлым летом», купленная у Sotheby’s в Нью-Йорке в мае нынешнего года за $6,7 млн.