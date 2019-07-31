Smartavia начнет полеты из Новосибирска в Москву

Авиакомпания Smartavia (до марта 2019 года — «Нордавиа») начинает выполнять полеты из Новосибирска в Москву со 2 августа. Прямые рейсы будут выполняться трижды в неделю в Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачево. Несколько лет назад авиакомпания уже выполняла полеты из Новосибирска в Москву.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, последний раз новый авиаперевозчик выходил на направление Новосибирск-Москва в 2017 году — авиакомпания Red Wings. В настоящее время на московском направлении работают «Аэрофлот», «Победа», S7, «Глобус», Ural Airlines, Qatar Airways, Aegean Airlines и «Алроса».

Оксана Павлова