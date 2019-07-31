В Татарстан завезут узбекские вина

В магазины Татарстана в ближайшее время поступит пробная партия вин «Комбината "Ташкентвино"» в объеме 30 тыс. литров. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в «Татспиртпроме» (принадлежит правительству Татарстана через АО «Связьинвестнефтехим»), который стал эксклюзивным дистрибутором узбекских вин на территории России.

В настоящее время продукция проходит сертификацию по стандартам РФ.

Дальнейшие поставки узбекских вин в РФ будут зависеть от «тяги рынка», отметили в «Татспиртпроме».

Дистрибутор добавил, что российским потребителям будет предложено полусладкое вино «Ташкент», белое сухое «Фергана», красное сухое «Бухара» и красное полусладкое «Самарканд».

Ранее «Татспиртпром» начал поставки в Узбекистан своей водки, а также пива, производимого на принадлежащем компании заводе «Белый Кремль».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"