ММК отметили за работу с молодежью на отраслевом конкурсе

Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем в номинации «Работа с молодежью» XVI отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».



На конкурс были представлены материалы 50 предприятий из 20 регионов России, входящие в 14 металлургических компаний и холдингов, и в которых заняты более 40% работающих в горно-металлургическом комплексе. Победители отраслевого конкурса рекомендованы Правительством Российской Федерации на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности».

Реализации молодежной политики на комбинате традиционно уделяется большое внимание. В рамках молодежной программы ПАО «ММК», реализуемой магнитогорской городской молодежной общественной организацией «Союз молодых металлургов» в сотрудничестве с администрацией предприятия и профсоюзным комитетом, ведется активная работа, направленная на привлечение, отбор и закрепление молодежи на комбинате. Союз молодых металлургов - крупнейшая молодежная общественная организация Магнитогорска. Не считая волонтеров, в ней на сегодняшний день состоит свыше трехсот работников Группы ПАО «ММК». В 2018 году на реализацию молодежной политики компания направила 2,3 млн рублей. Постоянная работа молодежного актива в рамках реализации молодежной программы комбината помогает закрепиться молодым работникам на предприятии, способствует развитию их профессионального, спортивного и творческого потенциала.

Итоги XVI отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности – 2019» подвели Правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Исполком Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ). Награждение победителей проходило в Москве в рамках праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику Дню металлурга.

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) также стал одним из победителей конкурса в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».