Зарплата IT-специалиста в Челябинске на 40 тыс. рублей ниже, чем в среднем по России

Портал по поиску работы в IT-индустрии «Мой круг» по итогам проведенного исследования выяснил, что средняя зарплата IT-специалиста в Челябинске составляет 60 тыс. руб., что намного ниже среднероссийского показателя – 100 тыс. руб.

При этом в столице Южного Урала за последние полгода размер оплаты труда «айтишников» не изменился, в то время как в целом по РФ он продолжает расти на 10% в год. В Москве сегодня зарплата специалиста в сфере информационных технологий в 2,3 раза выше, чем в Челябинске.