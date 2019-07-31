В Ростове осудили подозреваемого в подготовке теракта

Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове вынес приговор Василию Власенко, обвиняемому по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 205 (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение оружия), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывных устройств). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как установил суд, в июле прошлого года в Чеченской Республике подсудимый решил совершить теракт в закрытом городе Знаменске Астраханской области. Он незаконно приобрел огнестрельное оружие и гранату, которые хранил у себя дома. С июля по октябрь подсудимый изучил пути подхода и незаконно проникал на территорию ЗАТО «Знаменск». Власенко искал там военные объекты и фотграфировал антитеррористические системы безопасности на камеру своего мобильного телефона.
Полицейские задержали Власенко. Суд назначил ему девять лет колонии строго режима со штрафом 10 тыс. руб. Приговор может быть обжалован.