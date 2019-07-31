В Ростове осудили подозреваемого в подготовке теракта

Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове вынес приговор Василию Власенко, обвиняемому по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 205 (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение оружия), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывных устройств). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, в июле прошлого года в Чеченской Республике подсудимый решил совершить теракт в закрытом городе Знаменске Астраханской области. Он незаконно приобрел огнестрельное оружие и гранату, которые хранил у себя дома. С июля по октябрь подсудимый изучил пути подхода и незаконно проникал на территорию ЗАТО «Знаменск». Власенко искал там военные объекты и фотграфировал антитеррористические системы безопасности на камеру своего мобильного телефона.

Полицейские задержали Власенко. Суд назначил ему девять лет колонии строго режима со штрафом 10 тыс. руб. Приговор может быть обжалован.

Кристина Федичкина