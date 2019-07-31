В Зауралье в системе «Меркурий» зарегистрировали корову весом 180 тонн

Управление Россельхознадзора по Курганской области выявило нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в информационной системе «Меркурий».

Как сообщают в пресс-службе ведомства, при оформлении электронной ветеринарной документации в Сафакулевском районе зарегистрировали корову весом 180 т. Аналогичный случай произошел с предпринимателем из Варгашинского района, у которого одна голова крупного рогатого скота якобы имеет массу 150 т.

Сейчас в отношении лиц, допустивших попадание недостоверных данных в ФГИС «Меркурий», ведутся проверочные мероприятия.