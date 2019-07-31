Возбуждено дело после гибели людей при взрыве газа в Тюменской области

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») после гибели двух человек, тела которых обнаружили после взрыва газа в частном доме в поселке Боровский.

«Cледователи и криминалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, осматривают места происшествия, допрашивают очевидцев. Назначены судебные экспертизы»,— сообщили в ведомстве.

Спасатели получили сообщение о пожаре сегодня в 5:00. На месте работали 22 единицы техники и 56 спасателей. При разборе завалов спасатели обнаружили тела десятилетнего ребенка и 56-летнего мужчины.