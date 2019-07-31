Курганца будут судить за сбор конопли в центре города

Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который, по версии следствия, 5 июля собирал дикорастущую коноплю в центре областной столицы, возле дома по улице Пролетарской, 12 (двухэтажное строение XIX века). Как сообщают в прокуратуре региона, мужчину обвиняют в незаконных приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы).

За сбором конопли курганца застали сотрудники патрульно-постовой службы. Они заметили, как он срывает верхние части побегов растения и складывает их в пакет. Так он набрал почти 250 граммов марихуаны. В ходе следствия злоумышленник признал вину.

Для предупреждения новых преступлений прокуратура направила начальнику отдела полиции №1 по Кургану уничтожить очаги произрастания конопли на подведомственной ему территории.