«Ютэйр» получил новые контракты на авиаперевозки для башкирских чиновников

Структура авиакомпании «Ютэйр» — АО «Ютэйр — вертолетные перевозки» получит еще два контракта госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии на авиаобслуживание республиканских чиновников. Первый контракт, начальной стоимостью 11,74 млн руб., предполагает оказание услуг авиаперевозок на самолете по России и за рубеж в объеме 34 летных часа из расчета 343 тыс. руб. в час. Второй контракт, начальной стоимостью 5,88 млн руб., рассчитан на вертолетные перевозки по республике в объеме 38 летных часов — по 161,7 тыс. руб. за каждый час полета.

АО «Ютэйр — вертолетные услуги» было единственным участником аукционов госкомтранса. Предложенная перевозчиком цена контрактов в документах закупки не уточняется.

В стоимость контрактов включен полный спектр услуг экипажа и инженерно-технического персонала. Услуги должны быть оказаны в течение года.

В феврале текущего и в апреле 2018 года АО «Ютэйр — вертолетные услуги» получал аналогичные контракты госкомтранса суммарно на 26,7 млн руб.

Майя Иванова