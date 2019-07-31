В Ростовской области задержали лжеврачей, обманувших более 100 человек

Полицейские в Волгодонске Ростовской области задержали десятерых предполагаемых участников организованной группы, обманывавших пенсионеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, трое мужчин открыли в Волгодонске оздоровительный медицинский центр. Учреждение работало без лицензии, ни один из работников организации не имел медицинского образования. Сотрудники медцентра диагностировали у пожилых пациентов якобы имеющиеся у них тяжелые и даже смертельные заболевания, после чего предлагали приобрести для лечения «чудо-крем» «Если у пенсионеров не было необходимой суммы, то сотрудники предлагали им оформить кредит на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. руб.»,— отметила госпожа Волк.

По предварительным данным, от действий преступников пострадалии более 100 человек, ущерб составил почти 4 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Трое фигурантов заключены под стражу. Остальным предполагаемым участникам группы мера пресечения не избиралась.

Кристина Федичкина