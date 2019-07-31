Общая стоимость реализованных турпакетов в Удмуртии за 2018 год составила 1,89 млрд рублей

В 2018 году 207 турфирм Удмуртии реализовали 22,6 тыс. турпакетов общей стоимостью 1,89 млрд руб. Из них 14,5 тыс. турпакетов по зарубежным странам и 8,1 тыс. по России. Их стоимость составила 1,53 млрд руб. и 361,5 млн руб. соответственно. Об этом сообщает Удмурстат.

Общее число обслуженных туристов в республике составило 58,1 тыс. человек. Из них 36,5 тыс. посетили зарубежные страны, а 21,6 тыс. путешествовали по России. В число самых посещаемых жителями Удмуртии зарубежных стран вошли Турция, Тайланд, ОАЭ, Тунис и Абхазия — на них пришлись 58%, 6%, 5%, 4% и 3% от всех туристов соответственно. Самыми посещаемыми субъектами России стали Краснодарский край, Удмуртия, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан — на них пришлись 37%, 13%, 13%, 9% и 3% от общего числа туристов, путешествующих внутри страны.