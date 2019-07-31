СМЗ увеличил чистую прибыль в первом полугодии

АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) опубликовало финансовую отчетность за шесть месяцев 2019 года. Согласно документу, выручка общества составила 3,9 млрд руб., что почти на 400 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании составила 281,4 млн руб., этот показатель выше прошлогоднего на 125 млн руб.

Напомним, что в 2018 году СМЗ получил чистую прибыль в размере 238,2 млн руб. (против 299 млн руб. чистого убытка годом ранее). Выручка общества выросла с 6 млрд руб. до 7,7 млрд руб.

Акционеры АО «Соликамский магниевый завод» на годовом собрании 21 июня приняли решение о выплате дивидендов. На выплату дивидендов решено направить 59,7 млн руб. (из расчета 150 руб. на одну обыкновенную акцию). Оставшуюся чистую прибыль решили не распределять.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и редкоземельную). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты РЗМ, титан губчатый, хлорид калия.

Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2018 года, держателем 25% акций завода является член совета директоров Тимур Старостин, еще 24,9% принадлежит Игорю Пестрикову, 24% — Петру Кондрашеву.