В Ростове планируют запустить городские экспрессы

В администрации Ростова рассматривают вопрос о создании в городе экспресс-транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Как поясняется в сообщении, экспресс-транспорт будет делать остановки только на крупных пересадочных узлах. Отмечается, что по такому принципу могут организовать движение одного из троллейбусных маршрутов.

«Новые маршруты должны связать центр с внутренними транспортно-посадочными узлами. Например, они могут ехать из „Шайбы“ или Александровки с двумя-тремя остановками»,— рассказал глава департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов, его слова приводит Donnews. Также господин Ермашов заявил, что начало тестирования экспрессов начнется либо в 2019, либо в 2020 году. Предполагается, что тариф на маршрутах будет нерегулируемым.

Кристина Федичкина