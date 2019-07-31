31 июля, среда
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

В Ростове планируют запустить городские экспрессы

В администрации Ростова рассматривают вопрос о создании в городе экспресс-транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Как поясняется в сообщении, экспресс-транспорт будет делать остановки только на крупных пересадочных узлах. Отмечается, что по такому принципу могут организовать движение одного из троллейбусных маршрутов.

«Новые маршруты должны связать центр с внутренними транспортно-посадочными узлами. Например, они могут ехать из „Шайбы“ или Александровки с двумя-тремя остановками»,— рассказал глава департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов, его слова приводит Donnews. Также господин Ермашов заявил, что начало тестирования экспрессов начнется либо в 2019, либо в 2020 году. Предполагается, что тариф на маршрутах будет нерегулируемым.

Кристина Федичкина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя