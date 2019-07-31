Из Краснодарского края депортируют восемь жителей Узбекистана

Сотрудники кубанской службы судебных приставов выдворили из страны очередную партию незаконных мигрантов. В Калининском районе были обнаружены восемь граждан Республики Узбекистан.

Как сообщили в ведомстве, суд вынес постановление об экстрадиции нарушителей в государство гражданской принадлежности. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности суда доставили их в спецприемник в Гулькевичский район. После вступления в силу решения суда незаконные мигранты будут отправлены на родину.

Василий Хитрых