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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Из Краснодарского края депортируют восемь жителей Узбекистана

Сотрудники кубанской службы судебных приставов выдворили из страны очередную партию незаконных мигрантов. В Калининском районе были обнаружены восемь граждан Республики Узбекистан.

Как сообщили в ведомстве, суд вынес постановление об экстрадиции нарушителей в государство гражданской принадлежности. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности суда доставили их в спецприемник в Гулькевичский район. После вступления в силу решения суда незаконные мигранты будут отправлены на родину.

Василий Хитрых


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