В Самаре предложили сменить руководство Центрального автовокзала

Житель Самары выступил с предложением сменить руководство Центрального автовокзала. Свое предложение мужчина объяснил хамством сотрудников организации, очередями у касс, антисанитарным состоянием помещения и тем, что процедура возврата денег за билеты на автобусы занимает до месяца. Об этом мужчина пожаловался министерству транспорта и автодорог региона в «Твиттер».

В ответ на это чиновники написали, что автовокзал «Центральный» принадлежит АО «Евразийская корпорация автовокзалов», которая ремонтирует здание за свой счет, без привлечения средства бюджета Самарской области. Соответственно полномочий менять руководство организации и контролировать состояние подведомственных ей помещений у областного минтранса нет.

В связи с этим чиновники посоветовали горожанину обратиться с соответствующим заявлением для проведения проверки в региональное Управление Роспотребнадзора по Самарской области и территориальный отдел Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Георгий Портнов