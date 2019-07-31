Лишь один опорный вуз в Черноземье получит повышенное финансирование

Белгородский технологический госуниверситет имени Шухова (БГТУ) стал единственным из трех опорных вузов регионов Черноземья, вошедшим в число группы лидеров в реализации программ развития по итогам 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки. В группе лидеров также Нижегородский, Магнитогорский и Новосибирский технические университеты.

По сообщению Минобрнауки, БГТУ может получать повышенное финансирование своей программы развития в 2019 году: «Распределение вузов по группам предусматривает последующее предоставление вузам государственной поддержки, дифференцированной по объему субсидии».

Всего победителями конкурса на дополнительное финансирование стали 22 опорных вуза, которые разделили на три группы. Ни в одну из них не вошли две других таких институции из регионов Черноземья — Воронежский технический госуниверситет и Орловский госуниверситет имени Тургенева.

Сергей Калашников