В Краснодаре на углу улиц Стасова и Бургасской вместо рынка сделают автопарковку

До 15 августа на пересечении улиц Бургасской и Стасова городские власти обустроят парковочное пространство на 31 автомобиль. Там, напомним, в феврале этого года был снесен незаконный рынок. В настоящее время завершена расчистка территории, идет укладка асфальта. По выходным дням территория парковки будет использоваться для работы продовольственной ярмарки, сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

В этом месте планируется также переустроить трамвайную остановку и выполнить озеленение, установить вазоны с растениями.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что площадь бесплатной парковки составляет около 1 тыс. кв. м. Рабочие отремонтировали также более 600 кв. м тротуара и подъезд к парковке со стороны улицы Бургасской. В настоящее время идет обустройство ливневых колодцев и лотков для отвода дождевой воды, устанавливаются новые бордюры и ограждение, рабочие наносят пластиковую разметку. Работы выполнены на 60%.

Сообщается также, что параллельно идет восстановление платной парковки на 60 машино-мест на пересечении улиц Бургасской и Айвазовского.

Василий Хитрых