В Горелово произошел пожар в фитнес-центре

Рано утром в среду, 31 июля, на юге Петербурга, в поселке Горелово произошел пожар в фитнес-центре Fitness House, расположенном на Таллинском шоссе. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании по адресу: Ломоносовский район, Виллозское СП поступило на пульт дежурного в 04:29. Горел не фитнес-центр, а торговый павильон, расположенный в ТЦ рядом с ним. На место прибыли бригады спасателей в количестве 63 человека и 21 единицы техники. В 07:15 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.