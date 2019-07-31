«Сатурн-Р» планирует застроить соцжильем бывший автодром «Пермавтоучкомбината»

Холдинг «Сатурн-Р» планирует осваивать земельный участок площадью 8 га на ул. Соликамской в микрорайоне Чапаевском (Орджоникидзевский район), сообщил Business Class. По данным издания, девелопер собирается построить социальное жилье, которое в дальнейшем он намерен реализовывать властям в рамках нацпроекта по расселению ветхого и аварийного жилья. Издание не конкретизировало участок.

По данным "Ъ-Прикамье", речь идет о площадке бывшего автодрома, который до 2017 года принадлежал ООО «Пермавтоучкомбинат». Еще в январе 2017 года владелец «Сатурна-Р» Александр Репин выкупил 100% ООО, а в октябре того же года оформил землю за ООО «СМУ №3 Сатурн-Р».

Всего, по данным Росреестра, обществу на данной территории принадлежат четыре участка, имеющие адрес: ул. Соликамская, 286.

Господин Репин сообщил "Ъ-Прикамье", что у компании были планы начать освоение этой площадки в этом году. Но власти Перми желают, чтобы сначала «Сатурн» закончил застройку Красных Казарм.