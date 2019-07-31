В Удмуртии отметили самый большой рост цен на первичное жилье в ПФО

Средняя цена 1 кв. м первичного жилья в Удмуртии составила 50,6 тыс. руб. по итогам второго квартала 2019 года. Это на 3,6% больше показателя предыдущего квартала, что является самым значительным ростом стоимости среди регионов ПФО. Об этом сообщает Удмуртстат. Цена за 1 кв. м вторичного жилья в республике составила 46,4 тыс. руб.

Самые высокие цены на первичное и вторичное жилье зафиксировали в Татарстане — 65,5 тыс. руб. и 69,3 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. Самые низкие цены отметили в Марий Эл — 38 тыс. руб. и 37,1 тыс. руб. соответственно.