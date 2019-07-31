Число субъектов малого и среднего бизнеса в Башкирии выросло в четыре раза

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Башкирии в первом полугодии 2019 года увеличилось по сравнению с полным 2018 годом в четыре раза, следует из данных госкомитета по предпринимательству и туризму республики. В январе-июне в республике было зарегистрировано 4078 новых малых и средних предприятий и ИП, за весь 2018 год — 958. Высокий уровень предпринимательской активности отмечается, по данным ведомства, в Иглинском, Туймазинском, Мелеузовском, Уфимском районах, Салавате, Уфе и Стерлитамаке. В среднем по республике на 1 тыс. трудоспособного населения приходится 31,3 субъекта малого и среднего бизнеса (на конец 2018 года в России показатель составлял в среднем 27,6 единиц. В Китае, по данным Сбербанка, — в среднем 45, в Европе — 57, в США — около 90).

Доля официально занятых в этом секторе в Башкирии по итогам полугодия (на конец июня — 408 тыс. человек) снизилось. В госкомитете это связывают с «достаточно высокими социальными налогами, которые ложатся на зарплату сотрудников, заставляют предпринимателей не всех сотрудников оформлять официально».

Господдержку в январе-июне получили 1296 предпринимателей в Башкирии. До конца года этот показатель планируют довести до 2,6 тыс. субъектов.

Госкомитет приводит данные об эффективности муниципальных «Инвестчасов». С начала года на них было рассмотрено 1,3 тыс. проектов и инициатив с общей стоимостью вложений 278 млрд руб. Наибольшая активность зарегистрирована в Уфимском и Баймакском районах. Чаще всего предприниматели обращаются в местные администрации за решением земельных имущественных вопросов (47% обращений) и льготным финансированием (32%).

Влада Шипилова