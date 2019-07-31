Компанию из Удмуртии оштрафовали на 500 тысяч рублей за дачу взятки

ООО «НПП "Александр"» оштрафовали на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в период 2016-2018 годов директор НПП «Александр» неоднократно передавал деньги должностному лицу одного из крупных промышленных предприятий Сарапула за общее покровительство и продвижение интересов своей фирмы. Общая сумма переданных средств составила более 1,5 млн руб. В апреле 2019 года должностное лицо предприятия из Сарапула осудили по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб. и конфискации имущества на сумму более 800 тыс. руб.

В связи с этим, прокурор Сарапула возбудил административное дело в отношении НПП «Александр» по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юрлица). Компанию оштрафовали на 500 тыс. руб. В целях обеспечения наказания суд наложил арест на имущество организации.