НАФИ: каждый десятый россиянин не имеет банковской карты

Опрос Аналитического центра НАФИ показал, что каждый десятый россиянин не имеет банковских карт и не собирается их оформлять в ближайшее время. Более половины опрошенных (52%) по-прежнему предпочитают оплачивать товары или услуги наличными. В частности, это люди старше 60 лет (74%), люди, не имеющие постоянной занятости (71%), и сельские жители (60%).

При этом карты есть у 84% респондентов. «Чаще всего их имеют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (94%) и работающие (90%)»,— приводит ТАСС данные опроса. Специалисты отмечают, что доля тех, кто не имеет банковских карт, с 2009 года существенно сократилась с 60% до 11%. Доля же тех, кто расплачивается за товары безналичным способом, выросла почти в десять раз — с 5% в 2013 году до 46% в 2019-м.

Опрос проводился в июне 2019 года. В нем приняло участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.