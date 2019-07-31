Биометрическая прогрессия

Сбор биометрических данных в Пермском крае можно пройти в 138 отделениях банков. Пока собрано лишь несколько десятков тысяч образцов. Банкиры говорят, что граждане настороженно относятся к новой услуге. К тому же у банкиров есть проблемы с оснащением своих офисов необходимой для сбора данных техникой.

По данным Банка России, в настоящий момент биометрию можно провести более чем в 5 тыс. отделений почти 140 банков, в том числе в Пермском крае — в 138 отделениях 28 банков, сообщили „Ъ — Экономика региона“ в отделении по Пермскому краю Уральского главного управления Банка России. Сейчас, по данным Банка России, в Прикамье собрано несколько десятков тысяч образцов. «О темпах реализации проекта говорить пока преждевременно. Совместно с „Ростелекомом“ Банк России помогает банкам отладить процедуру сбора биометрии, благодаря чему весь процесс занимает в среднем семь минут. На протяжении последних месяцев мы видим, что наполняемость Единой биометрической системы (ЕБС) значительно увеличилась»,— отмечают специалисты пермского отделения Банка России.

Напомним, сбор биометрических данных в России стартовал 1 июля 2018 года. Планировалось, что на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут верифицироваться удаленно в любом банке и получать доступ к их услугам. «Важно отметить, что дистанционные финансовые услуги (открытие счета или вклада, получение кредита и осуществление перевода денежных средств) благодаря удаленной идентификации предоставляет не конкретное отделение, а банк через свой сайт в интернете. Гражданин заходит не на сайт отделения, а на сайт банка в целом»,— сообщили в пресс-службе Банка России. Всю информацию, включая список отделений, где осуществляется сбор данных, и продукты, которые кредитные организации предлагают клиентам с помощью механизма удаленной идентификации, можно посмотреть на сайте ЕБС.

Обеспечение сбора биометрических персональных данных требует изменения инфраструктуры банков, включая IT-доработки в части информационной безопасности, что обосновано в первую очередь необходимостью обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан. Крупные банки — банки с универсальной лицензией уже приступили к внедрению необходимых инфраструктурных решений. Банкам с базовой лицензией в силу их меньшего размера требуется больше времени для подготовки и внедрения механизма удаленной идентификации. В июле депутаты Госдумы одобрили поправки, касающиеся разделения сроков обязательного сбора биометрии для крупных и небольших банков с базовой лицензией. Согласно проекту, банки с базовой лицензией будут обязаны обеспечить сбор данных с 1 января 2021 года, с универсальной — с 1 января 2020 года.

Банки постепенно начинают внедрять сбор биометрических данных. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) также активно оборудует для сбора биометрических данных свои офисы. Сегодня у банка уже четыре офиса в Пермском крае принимают биометрические данные. Как поясняют в банке, в офисах УБРиР используется бимодальная оценка для идентификации личности. Это анализ голоса и лица человека одновременно. «Мы выбрали бимодальную идентификацию, потому что такой алгоритм кажется наиболее эффективным. Например, биометрия по отпечатку пальца несет риски: палец можно повредить, и дистанционно идентифицировать человека окажется невозможным. Биометрия по голосу тоже имеет риск ошибиться, если вы, допустим, простыли. А передовые разработки биометрии по геометрии лица узнают человека лучше, чем он сам, что позволяет верифицировать клиента с точностью до 99,5%. Риск ошибки при такой двойной идентификации минимален. Голос плюс лицо — это те маркеры, по которым мы узнаем друг друга»,— рассказал Михаил Прилепов, директор дивизиона «Средний Урал» УБРиР. В банке отмечают рост интереса со стороны клиентов к новым технологиям. По оценке специалистов УБРиР, ежемесячно количество клиентов, зарегистрированных в Единой биометрической системе, увеличивается на 20–25%.

Представители других банков отмечают, что пока интерес к новой услуге со стороны населения небольшой, и это является основной проблемой, из-за которой тормозится проект. «В Перми представлен один филиал СДМ-Банка, который оснащен всем необходимым для сбора биометрических данных. Технологию мы запустили 1 июня этого года, но за два неполных месяца к нам обратилось всего несколько человек. Пока популярность услуги у жителей Перми объективно невысокая. Знаю, что похожая картина с активностью и в отделениях банка в Москве. Думаю, что это закономерно, людям нужно привыкнуть к новому продукту, и со временем ситуация изменится»,— поясняет Александр Шишмагаев, директор филиала СДМ-Банка в Перми.

Низкий интерес к процедуре со стороны населения отмечают и в банке «Открытие». В настоящее время процедуру сдачи биометрических данных можно пройти в двух отделениях банка «Открытие» в Пермском крае, к открытию готовятся еще три пункта. Как пояснили в пресс-службе банка, весной 2019 года проводилось тестирование оборудования, непосредственно сбор данных начался с июля 2019 года. «Согласно промежуточным итогам запуска проекта, банк „Открытие“ вошел в топ-5 российских банков по количеству офисов для сбора биометрических данных. На текущий момент в целом оборудованием обеспечено 227 офисов в 54 регионах России — от Калининградской области до Приморского края. К концу года можно будет стать клиентом банка „Открытие“ без посещения офиса. Уже к концу текущего года планируется реализовать в банке удаленную идентификацию для дистанционного привлечения. Таким образом, проект реализуется успешно. На данный момент проект только начинает свою работу, поэтому общее количество сдавших невелико. Банк ожидает пик интереса к сдаче биометрических данных в 2020 году»,— пояснили в пресс-службе кредитного учреждения. В банке подтвердили, что пока это не слишком популярно, данные по сбору не превышают несколько десятков человек, все только знакомятся с услугой. Много клиентов задают вопросы о том, как это работает.

Ирина Пелявина