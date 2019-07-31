В Пензенской области юрлицо незаконно исключили из плана проверок

По протесту первого заместителя прокурора Пензенской области отменен незаконный приказ об исключении проверки из плана проведения проверочных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура выявила этот факт во время анализа поступивших из управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области сведений о внесенных в ежегодный план проверок изменений.

Проверка была исключена по заявлению подконтрольного юридического лица в соответствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Однако управление не учло, что сведения о юридическом лице на дату издания приказа о внесении изменений в план в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствовали, что является нарушением.

Иван Сергеев