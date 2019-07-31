Узнавай пермского

Несмотря на проблемы некоторых крупных пермских пищевых предприятий, за первое полугодие этого года пищевая промышленность показывает стабильный рост. Вместе с тем в регионе растет потребление продуктов, произведенных в Пермском крае. Навстречу пермским производителям идут торговые сети, организуя в своих магазинах специальные полки для местных продуктов. Крупные же производители сегодня нацелены на завоевание внешних рынков.

Сфера производства пищевых продуктов Пермского края по итогам первого полугодия 2019 года показала рост практически по всем основным сегментам. По данным Пермьстата, выработка мяса всех сортов — говядины, свинины, баранины, конины и оленины за шесть месяцев прошлого года составила 8,5 тыс. тонн, что выше аналогичного периода 2018 года почти на 18%. На 30% увеличились показатели выпуска масла и масляных паст — до 5,1 тыс. тонн, на 28% выросло производство сыров и творога — до 14,4 тыс. тонн, на 24% — кондитерских изделий (23 тыс. тонн). За полгода также, хотя не так значительно, увеличились поставки мяса и субпродуктов птицы, колбас, охлажденной и переработанной рыбы. Рост по этим показателям — 1–2%.

В то же время с начала года на 2,7% снизилось производство молока — до 61,2 тыс. тонн, на 1,1% — охлажденных и замороженных мясных полуфабрикатов (20,6 тыс. тонн), на 2% — производство хлебобулочных изделий (73,6 тыс. тонн). Явный провал из-за сезонного падения спроса демонстрируют поставщики рыбных пресервов — 575 тонн, что на 23% ниже прошлогодних результатов, в июне этот результат сложился на уровне 62,8% (99,4 тонны).

По-пермски производя

Сегодня в регионе представлено несколько крупных производителей. По данным портала Milknews, регион занимает 37-е место в России по потреблению молочных продуктов, за 2017 год поднявшись в рейтинге с 46-го места. Потребность населения края в молоке в значительной степени (более 70%) удовлетворяется за счет собственного производства. Этому способствует наличие местных переработчиков в ряде муниципальных образований, к числу которых относятся Частинский, Осинский, Уинский молзаводы, а также ЗАО «Вемол» в Верещагино. Доминирующее положение на рынке производства сырого молока занимают два хозяйствующих субъекта: молочный комбинат «Пермский» (филиал компании «Юнимилк») и молкомбинат «Кунгурский». Конкуренцию лидерам составляет маслозавод «Нытвенский». Всего на рынке примерно 20 предприятий — переработчиков молока. Монополизация рынка закупок ведет к давлению на сельхозпроизводителей со стороны покупателей.

Сферу мясопереработки ожидает передел в связи с анонсированным закрытием одного из ключевых предприятий — АО «Пермский мясокомбинат», которое занимает до 30% рынка. Его главный конкурент — мясокомбинат «Кунгурский» контролирует около 40%, МПЗ КЦ «Телец» — 15%. Наиболее востребованными брендами являются «Мясокомбинат „Кунгурский“», «Пермский мясокомбинат», «Село Зеленое», «Телец», «Ясная горка» и «Троекурово».

Летом появились данные, что Группа «Продо» (также развивает в Пермском крае птицефабрику «Пермская») прекратит производство на Пермском мясокомбинате уже с 1 августа, для чего проводятся сокращения кадрового состава. Позже министерство промышленности Пермского края опровергло эту информацию, пояснив, что речь идет об изменениях в работе предприятия, которые предусматривают поэтапную консервацию производства и перенос выпуска продукции с «Пермского» на другие предприятия Группы «Продо», в первую очередь на одноименную птицефабрику. Одной из ключевых причин передисклокации в «Продо» называют значительные затраты по содержанию производственной площадки мясокомбината. Эти расходы повышают себестоимость продукции «Пермского» и делают ее неконкурентоспособной. В свою очередь, мощности птицефабрики «Пермская» обладают достаточным ресурсом для размещения дополнительных линеек производства. Вся линейка ассортимента продукции Пермского мясокомбината будет сохранена. Заявленные сокращения сотрудников, тем не менее, состоятся: попадающим под увольнение работникам комбината предложат трудоустроиться на птицефабрику и другие аналогичные производства Группы «Продо».

Для Прикамья не в новинку негативный сценарий закрытия местных производств федеральными владельцами. В 2012 году маргариновый завод «Сдобри» после сокращения производственной линии майонеза перешел на выпуск маргарина, а потом был ликвидирован в связи с убыточностью. В 2014 году аналогичная судьба постигла Пермский пивоваренный завод, который входил в состав объединения «СанИнбев» в качестве Пермского филиала и, по решению собственников, закрылся из-за низкой рентабельности и роста убытков.

Еще один крупный игрок продовольственного рынка — агрохолдинг «Комосгрупп» (ОАО «Милком», ПП «Хладокомбинат „Созвездие“», ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“», ООО «Птицефабрика „Менделеевская“») направил на строительство современной фабрики мороженого в Перми 1,8 млрд руб. Проектная мощность новой линии — 12 тыс. тонн готовой продукции в год.

Повысить покупательский спрос

Краевые власти отмечают тенденцию к росту потребления продуктов, произведенных в регионе. В министерстве промышленности Пермского края „Ъ — Экономика региона“ сообщили, что за последние три года наблюдается положительная динамика по приросту доли присутствия пермских производителей в торговых сетях. Начиная с 2016 года этот показатель увеличился на 4,8%, и на конец 2018 года он составляет 20,8%. «В первом квартале 2019 года доля прикамской продукции выросла до 23%»,— отметили в минпроме. Еще одно направление — ярмарочные мероприятия, на которых продается фермерская продукция. С 2013 года рост количества ярмарок составляет 10–15% в год. «Это создает для пермских производителей дополнительный канал продвижения и сбыта продукции, стимулируя их к расширению производства»,— полагают в минпроме.

По оценке чиновников, по основным группам продуктов питания в среднем доля продукции местного производства значительно выше федеральных марок и составляет: хлеб и хлебобулочные изделия — 85,2%; птица, изделия из птицы, яйцо — 74,1%; молоко и молочная продукция — 57,9%; мясо и мясная продукция — 21,6%; колбасные изделия — 41,3%; кондитерские изделия —8,2%; безалкогольные напитки — 4,8%.

Для продвижения продукции пермских производителей власти в прошлом году провели несколько крупных мероприятий. «Достигнута договоренность с крупнейшими торговыми сетями по выделению продукции пермских производителей специальными стикерами. Проведены закупочные сессии с крупнейшими торговыми сетями: „Семья“, „Metro Кэш энд Керри“, „Карусель“, „Лента“, „Лакшми“, „Баумолл“. Во время таких сессий пермские производители имеют возможность напрямую познакомиться с требованиями сетей к поставляемой продукции. Доля местных производителей в федеральных сетях будет увеличена до 25% к 2021 году»,— рассказали в министерстве промышленности.

По результатам торгово-закупочных сессий с торговыми сетями «Карусель» и «Лента» 16 пермских производителей начали переговоры о заключении контрактов на поставки своей продукции. Сейчас здесь представлены товары агрофирмы «Труд» (вся линейка продукции), компании «Мельница» (фасованные приправы), кондитерской фабрики «Шоколадная магия», Пермского свинокомплекса, «Тортолино», существенно расширен ассортимент Нытвенского маслозавода.

Для увеличения оборота продукции местных товаропроизводителей с торговыми сетями «Семья», «Ашан», «Лента», «Карусель» проработан вопрос выделения прилавков и торговых полок для реализации фермерской продукции местного производства.

Для повышения степени узнавания прикамского производителя и лояльности жителей местным товарам краевые власти при участии Пермской торгово-промышленной палаты в 2018 году перезапустили проект «Покупай пермское!». По итогам 2018 года участниками проекта стали 162 компании.

Сейчас «Покупай пермское!» не ставит целью расширить круг участников, главная задача — показать пермским производителям, как войти в федеральные сети ритейла, рассказала заместитель президента Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. «Сейчас особенно остро стоит вопрос объединения мелких и средних производителей Прикамья для противостояния федеральным брендам. Нам удалось договориться с Х5 Retail Group (сети „Пятерочка“, „Перекресток“, „Карусель“) о запуске проекта по типу „Магазин в магазине“. Такой проект существует, кроме Пермского края, еще в двух субъектах федерации, в которых работает Х5 Retail Group. Детали проекта согласуются»,— пояснила госпожа Гилязова.

В Х5 Retail Group „Ъ — Экономика региона“ подтвердили, что проект реализуется в рамках федеральной программы субаренды в магазинах группы. В перечень приоритетных категорий для сдачи помещений в субаренду входят как продавцы свежего мяса, рыбы, выпечки, кулинарии, так и предоставляющие различные бытовые услуги предприниматели. «Цель проекта заключается в том, чтобы покупатели в одном месте могли получить максимальное количество клиентских сервисов. Для нас это возможность расширить локальный ассортимент, который пользуется популярностью у покупателей, для производителя — получить стабильный покупательский трафик при умеренных инвестициях. Таким образом, за счет синергетического эффекта крупный федеральный бизнес и местные предприниматели смогут добиться максимальных результатов»,— отметили в пресс-службе Х5 Retail Group.

В краевом минпроме считают, что проект позволит существенно увеличить оборот продукции местных мелких и средних производителей, не имеющих возможности осуществлять поставки своей продукции в магазины всей торговой сети.

Проект запущен во всех регионах присутствия компании, но его реализация зависит от возможностей конкретных локаций, отмечает ритейлер. По оценке Х5 Retail Group, сейчас доля местных производителей в Пермском крае составляет около 20%.

Сами производители рассчитывают занять полки не только в пермских магазинах. Как отметила Елена Гилязова, крупные производители Пермского края решают другую задачу — наладить экспорт и выйти за пределы региона. С этим согласны в АО «Кондитерская фабрика „Пермская“» (крупнейший производитель кондитерских изделий в регионе). В 2018–2019 годах «Пермская» направила на модернизацию производства 35 млн руб. Вложения были необходимы для установки линии производства конфет со сложными начинками и обновления линии фруктовых пастилок «Правильные сладости». Придерживаясь тренда на здоровый образ жизни, пермские кондитеры смогли наладить дистрибуцию «Правильных сладостей» от Владивостока до Калининграда, основные сбытовые партнеры — сети магазинов «Пятерочка», «Ашан», «Лента», «Гиперглобус», пермская торговая сеть «Семья» и другие. «С сентября планируем расширить ассортимент»,— рассказали „Ъ — Экономика региона“ на кондитерской фабрике. Потребитель готов платить за экологически чистый и оригинальный продукт, констатируют на «Пермской». «Наш пюрированный концентрат для пастилок делается из собственного сырья, производимого в Болгарии. Сейчас „Правильные сладости“, выпускаемые в Пермском крае, известны не только всей России, но и в Белоруссии, Казахстане, Германии»,— отмечают на фабрике.

Вениамин Леновских