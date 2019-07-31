Все доходы записаны

Правительство губернатора Прикамья Максима Решетникова уже второй год исполняет региональный бюджет с профицитом. По оценкам экспертов, высока вероятность исполнения бюджета с профицитом и по итогам 2019 года. Однако специалисты предполагают, что реализовать масштабные инвестпроекты региона без использования заемных средств невозможно.

Бюджет Пермского края уже второй год подряд исполняется с профицитом. Согласно данным регионального министерства финансов, по итогам 2017 года бюджет исполнен с профицитом в 708 млн руб., в 2018 году — 31 млн руб. Ранее руководитель министерства Елена Чугарина отмечала, что до 2017 года краевой бюджет исполнялся с профицитом лишь в 2008 году.

Как пояснили в пресс-службе министерства финансов, возникновение профицита связано с ростом налоговых и неналоговых доходов, а также с разницей между фактическим и запланированным объемом расходов. «Чаще всего факт по расходам бюджета ниже запланированного, это происходит из-за экономии по итогам конкурсных процедур, несвоевременного выполнения работ подрядными организациями, проведения мероприятий по оптимизации»,— сообщили в ведомстве.

Председатель комитета краевого заксобрания по бюджету Елена Зырянова связывает профицит бюджета с «особенностями планирования». «Профицит — результат несбывшихся прогнозов. Если в план заложен пессимистичный сценарий, то профицит более вероятен»,— отмечает эксперт. «Так как это тоже следствие неисполнения бюджета, но со знаком „плюс“. И профицит, конечно, лучше, чем возникновение внепланового дефицита, в случае оптимистичного прогноза. В нестабильной экономической ситуации правительство действует весьма осторожно. Хотя в идеале бюджет, конечно, должен исполняться по плану»,— добавляет депутат.

Руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте, член комитета по бюджету Олег Постников связывает возникновение профицита с решением об отмене льготы по налогу на прибыль. «Оценочно, в период действия льготы в 2010–2016 годах, краевой бюджет недополучил 65,6 млрд руб. По подсчетам экспертов, в 2018 году налоговый потенциал Пермского края увеличился на 10,4%. Бюджет был исполнен с профицитом, хотя дотации региону из федеральной казны сократились в 2,2 раза (с 4,8 млрд руб. до 2,2 млрд руб.)»,— поясняет парламентарий.

Декан экономического факультета ПГНИУ и председатель общественного совета при краевом минфине Михаил Городилов оценивает бюджет Пермского края как сбалансированный. «Действительно, в бюджет может закладываться так называемый „технический“ дефицит. Существуют крупные инвестиционные проекты, работа по которым не всегда выполняется в установленные сроки, но расходы на эти цели предусмотрены в бюджете. Следовательно, по ряду статей бюджета может возникать недоисполнение. И по факту дефицитный бюджет получается сбалансированным или даже профицитным»,— уточняет эксперт. «Еще один значимый фактор — перевыполнение доходной части бюджета. В последние годы налоговая служба собирает на 5–10% больше запланированного»,— добавляет господин Городилов.

Профицитное настоящее

По итогам исполнения краевого бюджета за первое полугодие этого года также наблюдается профицит в размере 18,4 млрд руб. «Большая часть доходов поступила в первом полугодии. В этот же период активно велось заключение контрактов на строительство дорог, учреждений, благоустройство территорий, капитальный ремонт. Но освоение расходов на эти цели намечено на второе полугодие»,— поясняют возникновение бюджетного профицита в пресс-службе краевого министерства финансов. В ведомстве добавили, что часть средств бюджетного профицита направлена на погашение кредитов коммерческих банков, существовавших на начало финансового года (10 млрд руб.). «На сегодня у Пермского края задолженность перед банками отсутствует»,— заявили в минфине.

При этом бюджет на 2019 год предполагает плановый дефицит — 8,8 млрд руб. Однако в краевом минфине этот дефицит называют «бумажным». «По факту дефицит ожидается значительно ниже. Сегодня говорить об итогах года пока рано. Все идет планомерно, социальные обязательства выполняются своевременно»,— отмечают в ведомстве.

В минфине сообщили также, что при формировании финансового документа обсуждалась возможность подготовки бездефицитного бюджета. «Но это означало бы сокращение инвестиционной программы. Важнее сохранить темпы развития»,— подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Олег Постников предполагает, что бюджет по итогам 2019 года будет исполнен с профицитом за счет роста налоговых поступлений. «По данным фискальных органов, основной поток поступлений налоговых отчислений от физических лиц как раз происходит во втором полугодии. Кроме того, в 2019 году почти в три раза увеличился земельный налог: ставка выросла с 0,1 до 0,3% от кадастровой стоимости»,— поясняет депутат. Господин Постников отмечает также, что на исполнение бюджета повлияют внесенные в Госдуму изменения в Бюджетный кодекс, сокращающие предельный размер дефицита бюджетов субъектов федерации с 15 до 10%.

Елена Зырянова более осторожна в прогнозах. «Однозначно сказать что-то об исполнении бюджета в 2019 году пока нельзя. Бюджет — это живой организм, который корректируется и адаптируется в течение финансового года. Правительство и краевой парламент оперативно реагируют на происходящие события и постоянно корректируют бюджет в связи с появлением дополнительных средств или перераспределением неиспользованных средств по инвестпроектам»,— поясняет депутат.

По мнению директора «Центра прикладной экономики» Юрия Белоусова, «подавляющее большинство бюджетов исполняется с профицитом». «Бюджет всегда принимается с более низкими плановыми показателями, чтобы была возможность их выполнить. Если не произойдет ничего экстраординарного, то и в этом году бюджет будет исполнен с профицитом»,— предполагает эксперт. По его словам, годовой результат зависит от декабрьской корректировки бюджета, «когда план подгоняется под факт».

Проекты требуют дефицита?

Эксперты считают небольшой бюджетный дефицит некритичным для краевой казны. «По соглашению с федеральным минфином, предельный дефицит не может превышать 10%. В этих пределах, при необходимости, может возникать вполне рабочий дефицит»,— считает Елена Зырянова.

По мнению Олега Постникова, «бюджетный дефицит в определенных случаях может оказаться стимулом для активизации экономических процессов». «Ряд экономистов рекомендуют составлять бюджет с некоторым дефицитом, чтобы смягчить или положить конец экономическому спаду. Когда в экономике высока безработица, увеличение государственных закупок создает рынок для предпринимательской активности, порождая доход и стимулируя повышение потребительских расходов. Это стимулирует дальнейший экономический рост, что повышает реальный ВВП и занятость населения и, в конечном итоге, снижает уровень незанятых в производстве жителей края и опосредованно безработицы»,— считает депутат.

«Но дефицит не просто стимулирует спрос. Ко всему прочему, дефицит используется для финансирования таких сфер, как инфраструктура, образование и здравоохранение — как раз тех отраслей, которые вызывают много вопросов у оппонентов действующей власти в Пермском крае»,— добавляет господин Постников.

Михаил Городилов считает, что реализация крупных краевых инвестпроектов потребует привлечения целевого финансирования или заемных средств. «На сегодняшний день в бюджете нет средств на эти цели. Поэтому остается занимать: брать кредиты в банках либо обращаться за займами к федеральному министерству финансов. Главное здесь — не переборщить, так как слишком большие инвестиционные расходы приведут к росту долговой нагрузки. Но пока у Пермского края есть возможности для увеличения дефицита, к предельным значениям мы еще не подошли. В этом отношении наши позиции более выгодны, чем у других регионов»,— отмечает он.

По его словам, займы из федерального бюджета для края выгоднее кредитов коммерческих банков. «Ставка кредитов минфина — 0,1% годовых. В коммерческих банках ставки значительно выше. Но вопрос в том, насколько федеральный минфин готов предоставлять Пермскому краю дешевые кредитные деньги»,— поясняет эксперт.

Как полагает Михаил Городилов, средства на инфраструктурные проекты окупятся и вернутся за счет эффектов от реализации этих крупных проектов. «Улучшение инфраструктуры ведет к привлечению в регион частных инвестиций, так как бизнес видит, что регион развивается, с появлением хороших дорог, качественных объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, реализация крупных инвестпроектов приводит к созданию новых рабочих мест, что ведет за собой увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц. Растут поступления по транспортному налогу и налогу на имущество», — резюмирует господин Городилов.

Константин Кадочников