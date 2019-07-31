«Уральские авиалинии» на 20 часов задержали рейс Екатеринбург—Прага

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» U6-701 Екатеринбург—Прага почти на сутки задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия воздушного судна, выполняющего другие рейсы.

«В целом цепочка задержек возникла по причине метеоусловий в аэропорту Кольцово в минувшие выходные. Авиакомпания делает все возможное, чтобы нормализовать расписание вылетов»,— сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозка.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь в пункт назначения 30 июля в 5:50 по мск, теперь его отправка запланирована 31 июля на 2:00 мск.