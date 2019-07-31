На нескольких улицах Ижевска ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня ВДВ

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ижевска в связи с празднованием Дня ВДВ 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Запрет будет действовать с 10:30 до 11:20. Движение транспорта ограничат на ул. Коммунаров от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева, на ул. Лихвинцева от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская, на ул. Пушкинская от ул. Наговицына до ул. Красногеройская, на ул. Бородина от ул. Пушкинская до ул. М. Горького, на ул. М. Горького от ул. Советская до ул. Кирова. Движение автобусов и троллейбусов на время прохождения колонны военнослужащих также приостановят.