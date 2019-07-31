Если труд остановился вдруг

Рост местной промышленности в Пермском крае практически остановился. Краевые власти считают это временным явлением и связывают с ремонтными кампаниями на химических производствах. Между тем ресурсоснабжающие организации отмечают, что спрос на их продукцию у промышленности снижается. Сами промышленники говорят, что взрывного роста действительно нет. Для более быстрых темпов необходима модернизация оборудования, добавляют они.

Индекс промышленного производства в Пермском крае за первую половину 2019 года, как сообщил в июле Пермьстат, составил 100,2%. То есть рост производства в регионе практически остановился. Июнь 2019 года вообще показал снижение индекса относительно июня 2018 года (99,2%). Это ниже, чем по России: рост индекса промышленного производства по стране в первом полугодии составил 1,7%.

Промышленный рост в Прикамье, начавшийся в 2017-м, стал снижаться еще в прошлом году. В Пермском крае индекс производства в 2018 году вырос на 1,9%, годом раньше этот показатель составлял 4,4%. В целом по России рост промпроизводства в 2018 году — 2,9%.

В течение года поступали тревожные сигналы: по итогам трех месяцев года рост составил всего 1,5%, а затем прекратился.

Среди «обрабатывающих» отраслей, которые в итоге увели «в минус» общую корзину статистических данных,— химия (99,7%), производство бумаги и картона (90%), производство электрического оборудования (90,5%). Среди сектора «добыча полезных ископаемых» отрицательная динамика у металлических руд (75%), у гипса (97%). Индекс производства кокса и нефтепродуктов составил 97,7%. Серьезный минус показывает находящаяся в кризисе строительная отрасль (99,5%). В июне индекс строительства в крае составил 63% от уровня июня 2018 года.

Отрицательная полугодовая динамика у производителей энергоресурсов (тепло, электроэнергия, газ) — 91,5% от уровня шести месяцев 2018 года. Хуже всего обстоят дела у энергетиков (90%), лучше — у газовиков (95%). Но если смотреть их уровень продаж, то в действующих ценах денег отрасль получила не меньше, чем за шесть месяцев 2018 года (100,8%).

Отметим, что серьезных провалов не наблюдается ни в одной из системных для экономики региона отраслей. В худшем случае речь идет о небольшом снижении, но в большинстве случаев — о несущественном, но росте индекса.

Так, добыча сырой нефти и природного газа выросла относительно полугодовых итогов 2018 года на 2,1%, добыча прочих полезных ископаемых — на 29,9%, металлургическое производство — на 23%, производство машин и оборудования — на 3,5%.

Что касается финансовых результатов отраслей, то локомотив прикамской экономики — «обрабатывающие производства» за полгода 2019 года получили за свою продукцию меньше денег, чем годом ранее (98,9%, или 559 млрд руб.). В июне объем отгруженных товаров составил 86% от июня 2018 года (на 91 млрд руб.). Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, напротив, получили за полгода больше денег, чем за аналогичный период прошлого года (110%). В июне, правда, и они сократили доходы (95%).

В краевом правительстве оптимистично смотрят на текущую экономическую ситуацию в регионе. Зам­министра промышленности Елена Дегтярева отмечает, что индекс производства за второй квартал увеличился на 2,7%. «Добыча полезных ископаемых выросла на 2,2%. Подросли обрабатывающие производства — на 6%. Хорошо подрастает машиностроение и металлургия»,— отмечает чиновница. По ее мнению, это «эффект от наращивания заказов и реализации инвестпроектов промышленных предприятий».

Снижение по химическому производству и производству нефтепродуктов Елена Дегтярева связывает с ремонтными работами в ПАО «Метафракс» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Впрочем, в «Метафраксе» сообщили, что в первом полугодии крупных ремонтов не было, основная установка компании будет остановлена на днях.

Рост в металлургии чиновница объясняет тем, что новый собственник Лысьвенского металлургического завода ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» загрузил предприятие на 100%. Также растут заказы для «Камастали» и Чусовского метзавода. Снижение в производстве бумаги и картона, по ее мнению, объясняется сокращениями заказов на краснокамской фабрике «Гознак».

Рост добычи прочих полезных ископаемых почти на 30% может объясняться вводом в строй производства «Белый камень» в Чусовом. Еще один пущенный в начале 2019 года инвест­проект немедленно сказался на статистике — Чусовская швейная фабрика. Рост индекса по пошиву одежды в первом полугодии составил 31%, на фоне прошлогодних падений, вызванных в основном закрытием Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики.

Ресурсоснабжающие организации подтверждают, что спрос на их продукцию снижается. Так, «Пермэнергосбыт» (доля рынка в 2018 году — 59,63%) фиксирует снижение полезного отпуска электроэнергии за первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом объемы упали на 5,8%, с 6,167 млрд кВт*ч до 5,809 млрд. Отпуск потребителям «промышленного» сегмента сократился на 4,1%, с 1,264 млрд кВт*ч до 1,211 млрд. Незначительный рост потребления демонстрируют две группы потребителей компании —домохозяйства (на 3,1%) и бюджетные организации (на 1,7%).

Собеседник в компании отметил, что снижение потребления среди промышленности может быть вызвано как внедрением энергосберегающих технологий, так и закрытием действующих производств. Небольшое снижение отмечают и в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

Опрошенные пермские машиностроители говорят, что период бурного роста закончился. Источник в АО «Пермский завод „Машиностроитель“» сказал «Ъ — Экономика региона», что рост производства на предприятии в этом году составляет 5–6%, тогда как в прошлые годы — 10–15%. При этом предприятие загружено заказами. «Нельзя каждый год бурно расти, этот запас всегда заканчивается. Для бурного роста нужны новые рынки, новое оборудование, новые технологии. Мы, конечно, их внедряем»,— отметил собеседник.

Гендиректор Краснокамского завода металлосетки, один из лидеров «Опоры России» Дмитрий Пищальников считает, что пока износ основных фондов в прикамской промышленности будет составлять 50%, промышленный рост не начнется. «По сути, нам требуется промышленная революция, новая индустриализация с заменой оборудования. Мы должны научиться производить конкурентоспособную продукцию»,— говорит он.

Эксперт отмечает, что срок окупаемости инвестпроектов составляет 14–15 лет, в этой ситуации очень мало желающих заниматься промышленностью. «По моим наблюдениям, только 30% бизнесменов готовы развиваться. Остальные живут сегодняшним днем. И я пока не вижу предпосылок для изменения ситуации,— сетует промышленник.— Очень плохой фонд, бизнес настроен пессимистически, есть ожидания девальвации».

Вячеслав Суханов