Съемочная группа «Сердца Пармы» компенсировала экологический ущерб

Съемочная группа фильма «Сердце Пармы» заплатила компенсацию за вырубленные на съемочной площадке деревья. Об этом сообщает портал РБК Пермь. «Причиненный ущерб был возмещен съемочной группой в полном объеме в размере 56 тыс. рублей. Но сейчас нет точных данных, кто именно вырубил деревья. Компенсировать ущерб, нанесенный природе, может любой человек по его желанию»,— сообщили порталу в краевом минприроды.

Ранее сотрудники природного парка «Пермский» обвинили съемочную группу фильма «Сердце Пармы» в экологических нарушениях и нанесении ущерба особо охраняемой природной территории природного парка «Пермский».

«Во время обхода парка инспекторы обнаружили, как семь человек устанавливали декорации на охраняемой территории,— заявил СМИ директор природного парка Валерий Семенов.— Они представились декораторами фильма „Сердце Пармы“. Мужчины использовали для декораций лакокрасочные изделия, монтажную пену, битум и другие химические средства, и тут же рядом разводили два костра. Кроме того, они создали новую тропу от старого города до старой шахтной дороги длиной около 70 метров, вырубив для этого молодые деревья — пихту, ель и березу». Все нарушения были задокументированы сотрудниками лесничества и полиции.

«Сердце Пармы» — совместный проект компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия» при поддержке Фонда кино. Фильм снимается по одноименной книге писателя Алексея Иванова.