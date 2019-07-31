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Уфа. Башкортостан

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Пассажиропоток аэропорта Уфы в первом полугодии вырос на 8%

Международный аэропорт Уфы (100% акций принадлежит Башкирии) в первом полугодии 2019 года обслужил более 1,6 млн пассажиров. Показатель пассажиропотока по сравнению с январем-июнем 2018 года вырос на 8,4%, сообщает пресс-служба компании.

Число самолетовылетов из аэропорта увеличилось на 5%, регулярность полетов — на 1,8% (до 92,7%). Росту пассажиропотока способствовало открытие новых направлений: во втором квартале открылись регулярные рейсы из Уфы в Вену, Баку, к полетам в Москву приступила авиакомпания «Победа», отмечают в аэропорту.

Самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Нижневартовск, на международных линиях — турецкие Анталья и Даламан, а также Санья (КНР).

Основную долю пассажирских перевозок из Уфы обеспечили Utair, «Аэрофлот» и S7 («Сибирь»).

Ирина Самойлова


Если бы да хаб

Международный аэропорт Уфы впервые за свою историю в этом году преодолел планку в 3 млн обслуженных пассажиров.

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