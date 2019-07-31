«Интерфакс»: SSJ 100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Самаре из-за проблем с двигателем

Самолет Sukhoj Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс Краснодар—Тюмень, был вынужден прервать полет и сесть в Самаре. Как рассказал источник «Интерфакса» в органах управления воздушным движением, причиной экстренной посадки стали проблемы с двигателем.

«Экипаж экстренно связался с диспетчерами и доложил о вибрации в двигателе. Позже левый двигатель вовсе вышел из строя. Было решено прервать полет и совершить посадку в Самаре»,— сказал собеседник агентства. Он уточнил, что «лайнер удалось благополучно посадить с одним работающим движком».

Позднее старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова подтвердила ТАСС информацию источника. Она уточнила, что на борту находилось 97 человек. Они ожидают замены борта.

Напомним, 5 мая SSJ 100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100. Напрямую не говорится об ошибке пилота, но отмечается, что он оценивал ситуацию как штатную. По данным источника “Ъ”, к катастрофе могла привести именно ошибка пилотов.

Подробнее о выводах комитета читайте в материале “Ъ” «Причины "козления"».