Возбуждено дело после гибели женщины при пожаре на заводе УГМК

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека») по факту пожара в кислородно-компрессорном цехе Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ, входит в Уральский горно-металлургической комбинат). В результате пожара одна женщина погибла и еще одна пострадала.
«На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа, на месте происшествия работают представители МЧС и полиции, сотрудники прокуратуры. Проводятся опросы свидетелей и руководства предприятия, истребуется интересующая следствие документация, выясняются точные источник и причина инцидента»,— сообщили в СКР.
Ранее сообщалось, что 29 июля на заводе произошел пожар во время технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу. Погибшая женщина наполняла баллоны и водила погрузчик. Еще одна госпитализирована с ожогами. В пресс-службе УГМК заверили, что пожар не должен сказаться на экологии и самочувствии местных жителей.