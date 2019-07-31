Новый министр появился в новосибирском правительстве

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области создано на базе регионального департамента информатизации и телекоммуникационных технологий, говорится в постановлении губернатора Андрея Травникова. Новым министром стал выходец из МВД Анатолий Дюбанов, который с 2010 года возглавляет соответствующий департамент.

Создание нового министерства позволит организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех отраслях социально-экономического развития Новосибирской области, уточнили в пресс-службе правительства, а также повысит эффективность управления в сфере цифрового развития. «Это не просто смена названия и номинальное повышение статуса органа власти. Это завершение выстраивания структуры управления органов власти региона в строгой логике: департаменты отвечают за функции, министерства — за развитие отраслей экономики»,— цитирует Андрея Травникова его пресс-служба.

Напомним, в конце 2017 года Андрей Травников после назначения врио губернатора изменил структуру правительства, сократив количество их членов с 25 до 19. В его составе остались только первые заместители губернатора, председателя правительства и министры. В частности, из состава правительства был выведен глава департамента информатизации Анатолий Дюбанов.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Андрей Травников перетасовал портфели»

Юлия Сасевич