Назначена дата рассмотрения апелляции экс-главы краевого минтранса

Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева 20 августа. Как указано в картотеке суда, вести заседание будет судья Светлана Бадина. Сам господин Закиев будет участвовать в рассмотрении своей жалобы по видеосвязи из СИЗО №1.

Алмаз Закиев был осужден Ленинским судом Перми 30 мая. Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что министр получил взятку под видом приобретения у него квартиры по цене, завышенной на 8,4 млн руб. За это он оказывал содействие ООО «Мостострой-12» в получении контракта на 2 млрд руб.

На следствии и суде господин Закиев отрицал свою вину. По его словам, возбуждение уголовного дела было инициировано «Мостоотрядом 123» с целью получить контракт на строительство обхода Чусового. Свидетели по делу, по мнению господина Закиева, оговорили его. В итоге суд приговорил экс-министра к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.