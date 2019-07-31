Правительство региона выступит модератором диалога участников сферы обращения с ТКО

В правительстве Новосибирской области 30 июля прошло установочное совещание по созданию и обсуждению планов деятельности новой рабочей группы по вопросам взаимодействия с операторами по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО).

Планируется, что деятельность нового совещательного органа станет частью масштабной работы по совершенствованию всех направлений системы обращения с отходами в регионе. Данная работа активизирована по поручению губернатора Андрея Травникова.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе установочного совещания подчеркнул, что задача органов власти — создать условия для конструктивного диалога всех участников отрасли. «В настоящее время в сфере обращения с отходами наблюдается ситуация переходного периода, и наша задача — помочь всем участникам рынка в поиске оптимального баланса взаимодействия. В этом смысле правительство региона в лице профильного министерства является площадкой для обсуждения участников системы обращения с ТКО. Мы приложим все усилия для того, чтобы необходимый баланс был найден, региональный оператор в сфере обращения с отходами вместе с транспортными организациями и полигонами вошли в регламентные сроки предоставления услуги и расчетов, а жители области своевременно получали качественную услугу», — отметил Денис Архипов.

Денис Архипов акцентировал внимание на том, что в числе наиболее актуальных вопросов взаимодействия с перевозчиками в сфере ТКО остаются устранение задолженности регионального оператора — ООО «Экология-Новосибирск» перед операторами по транспортированию отходов, корректировка системы учета оказанных ими услуг, исполнение требований санитарных норм по вывозу ТКО и другие. Все эти темы планируется обсудить на заседаниях новой рабочей группы по вопросам взаимодействия с операторами по транспортированию ТКО. Состав участников, периодичность заседаний рабочих групп, а также очередность обсуждения тем будут определены в ближайшее время.

Напомним, что вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами в районах Новосибирской области глава региона Андрей Травников рассмотрел 23 июля на совещании с главами муниципальных образований, прошедшем в Коченевском районе, — губернатор отметил важность активного продолжения реализации реформы обращения с ТКО на территории региона.