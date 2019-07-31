Бизнесмены получили условные сроки за фиктивную утилизацию опасных отходов

В Алтайском крае суд вынес приговор трем предпринимателям, которые обвинялись по делу о мошенничестве при утилизации опасных отходов бийского предприятия госкорпорации «Ростех». Об этом сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

По данным следствия, летом 2016 года бийское предприятие «Сибприбормаш» (входит в научно-производственный концерн «Техмаш» корпорации «Ростех») заключило договор с ООО «Алтайская строительная компания» (АСК), выигравшим конкурс на выполнение работ по захоронению опасных отходов. Стоимость работ оценивались на сумму более 40,8 млн руб. Как указано в деле, затем директор АСК вступил в сговор с руководителем компании «Утильсервис»: они изготовили фиктивные документы о приеме и утилизации отходов на территории полигона в Томске. В реальности отходы незаконно выгрузили на земельном участке в Бийске. Это нанесло существенный вред окружающей среде, установили следователи.

Преступление выявлено сотрудниками краевого управления ФСБ. На скамье подсудимых оказались директор АСК, учредитель «Утильсервиса», а также ее сожитель, который фактически руководил компанией. В зависимости от роли каждого фигуранта дела им предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1) и нарушении правил обращения опасных отходов (ч. 2 ст. 247). Суд назначил им наказание от четырех лет до шести лет и четырех месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере от 300 до 800 тыс. рублей.

Илья Николаев