Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что лари обесценился потому, что фундаментальные факторы оказались очень сильными. «Любой анализ показывает, что фундаментальные факторы сегодня очень сильные, исходя из этого лари излишне обесценился»,— сообщил он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Курс лари во вторник рухнул до очередного исторического минимума.

Глава правительства сказал, что май и июнь были лучшими с точки зрения доходов от туризма. «В экономике были ожидания, что из сектора туризма будет мобилизован больший доход. К сожалению, из-за тех событий, которые произошли, этого не случилось, но, конечно, это не единственный фактор»,— заявил господин Бахтадзе.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

Падение национальной валюты произошло на фоне ухудшения отношений с Россией и отмены авиасообщения между странами.

20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились.