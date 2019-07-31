Жители Белгородчины не хотят уезжать из своего региона

Правительство Белгородской области опубликовало итоги социологического исследования, проведенного ВЦИОМ на территории региона. Исследование «Социально-политическая ситуация в Белгородской области и восприятие деятельности губернатора для оценки ключевых показателей эффективности» проводилось 6-15 июля по заказу Белгородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Данные собирали методами телефонного интервью и опроса по месту жительства; объем выборки — 1600 респондентов.

Согласно исследованию, довольны своей жизнью 63% белгородцев, а положением дел в области — 55%. И жизнью, и ситуацией в области одновременно довольны 46%, недовольны — 28%, при этом основная причина недовольства — «экономическая». Среди наиболее острых названных проблем — низкая зарплата (50% опрошенных), рост тарифов ЖКХ (42%) и цен (31%). Медициной недовольны 36% участников исследования. В основном опрошенные оценивали свое материальное положение как среднее, а 39% не ждут существенных перемен. Большинство оценивает уровень жизни на Белгородчине как не уступающий другим регионам (43%) или превосходящий (22%). 80% респондентов не рассматривают возможность переезда в другие регионы, но среди молодежи (до 25 лет) задумываются о смене места жительства 45%. Лишь 17% заявили, что в регионе есть проблемы, в решении которых могут помочь акции протеста. Губернатора Евгения Савченко знают 85% жителей региона, а позитивно оценивают его 57%, утверждается в исследовании.

О том, что Евгений Савченко предложил сделать на месте завода в городской черте, в материале “Ъ-Черноземье” «“Евроцемент” не проникся белгородской урбанистикой».

Олег Мухин