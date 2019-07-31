«Эфко» приобрела права на товарный знак пермского «Виват-трейда»

Структура группы компаний «Эфко» (основные активы — в Черноземье) ООО «Координирующий распределительный центр “Эфко-Каскад”» (Белгородская область) стало правообладателем товарного знака в виде изображения щита с надписью Vivat, ранее принадлежавшего пермскому ООО «Виват-трейд». В январе 2019 года «Виват-трейд» передало права на товарный знак структуре «Эфко» ООО «Шервуд» (Тамань Краснодарского края), а затем — КРЦ «Эфко-Каскад». Подробности передачи товарного знака публично не раскрываются.

В «Эфко» пояснили “Ъ”, что еще в 2018 году группа начала выпуск бутилированного подсолнечного масла «Виват». «Новая торговая марка была представлена в нижней части среднего ценового сегмента. Выпуск продукции происходит на заводе ОАО “Эфко” в Алексеевке Белгородской области, — пояснили в компании. — ТМ “Виват” представлена рафинированным и нерафинированным подсолнечным маслом высшего сорта в оригинальных ПЭТ-бутылках».

Арбитражный суд Пермского края признал «Виват-Трейд» банкротом 25 апреля 2017 года. Общая задолженность компании перед кредиторами — более 5 млрд руб. Основным кредитором был Сбербанк, которому головная компания сети «Виват» (входила в ГК «Норман-Виват») задолжала 3,3 млрд руб.

О том, как белгородская группа добивается наказания сторонних юрлиц за использование товарных знаков, в материале “Ъ-Черноземье” «“Эфко” ликвидирует клонов».

Олег Мухин