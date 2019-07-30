Украинский суд преградил путь российскому танкеру Nika Spirit

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit. Вместе с самим кораблем под арест также попали все вещи и документы, которые на нем находились. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Судно Nika Spirit было задержано в порту Измаил в Одесской области на прошлой неделе. В СБУ заявили, что именно этот корабль перекрывал один из пролетов Крымского моста во время Керченского инцидента. Правда, тогда танкер назывался Neyma.

У компании есть возможность обжаловать действия украинских следователей сначала в инстанциях внутри страны, а затем в ЕСПЧ, пояснил “Ъ FM” управляющий партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Михаил Ильяшев: «Если при обыске было что-то изъято, то потом судья должен принять решение о судьбе этих вещей. Собственник может обжаловать, есть определенный пятидневный срок с момента оглашения, после этого Одесский апелляционный суд уже будет ставить точку в этом вопросе. С точки зрения международных договоров, в тот момент когда невоенные судна находятся на территориальных водах страны, никаким иммунитетом оно не пользуется, в отличие от военных судов. Компания или гражданин, который считает, что не может защитить свои права на национальном уровне, имеет право обратиться в Европейский суд по правам человека. Учитывая, что это были территориальные воды Украины, вопрос лежит в плоскости регулирования национальными законами».

Ранее сообщалось, что в МИДе намерены добиться возврата танкера. Однако в ведомстве не стали говорить о конкретных мерах, там было важно в первую очередь освободить моряков, а возвратом судна должен заниматься собственник, сообщил “Ъ FM” замминистра иностранных дел Григорий Карасин: «Конечно, это все неприятно. Для нас самое главное было освободить людей. Наши моряки уже давно дома. Это судно находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что суд все решит. Мы будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит, частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей».

Один из матросов танкера Илья Дерябкин рассказал “Ъ FM” о том, что происходило на борту судна после задержания и почему СБУ разрешила экипажу сойти на берег и уехать из Украины: «Пришли люди в форме, позвали на допрос, сказали, что якобы Nika Spirit когда-то препятствовал в Керченском проливе проходу судов Украины. Команда не была ни в чем не виновата, но смысл был в том, чтобы просто допросить и узнать, где мы находились в ноябре прошлого года. Мы-то и не знаем, что это за судно: наше дело маленькое, нам сказали перегнать, мы и сделали. Люди в форме, конечно, представлялись сотрудниками СБУ, но имена не называли. Они просто сказали: пойдемте, поговорим с вами, опросили нас и потом отпустили с судна».

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По данным СМИ, владелец танкера Nika Spirit компания Fos Shipping Management. Ее руководство 30 июля оказалось недоступно для комментариев.