«Аладдин» отбил территорию

Расторжение главой Самары Еленой Лапушкиной договора с ООО «Аладдин» Алексея Шаповалова о развитии застроенной территории в Промышленном районе признано незаконным. Договор был подписан еще в 2010 году, когда главой города был Виктор Тархов. Однако контракт в итоге был расторгнут госпожой Лапушкиной в прошлом году. Признав это решение недействительным, суд сослался на бездействие городской администрации. Юристы считают, что у мэрии есть шанс обжаловать решение суда, в случае если она докажет исполнение своих обязательств по договору.

Арбитражный суд Самарской области признал недействительным расторжение главой Самары одностороннего договора с ООО «Аладдин» о развитии застроенной территории в границах улиц Нагорной, НовоВокзальной, Ставропольской и Александра Матросова в Промышленном районе. Документ решения размещен на сайте арбитража.

Договор о развитии застроенной территории с ООО «Аладдин» в границах этих улиц заключил еще в августе 2010 года глава Самары Виктор Тархов (возглавлял город до 10 октября 2010 года). Площадь этой территории составляла 4,9 га. Дома в этом районе предполагалось снести или реконструировать, а их жильцов — расселить. Срок действия договора составлял 20 лет, то есть до 5 августа 2030 года.

Согласно договору, инвестор должен был за год подготовить документацию по планировке территории, включая проект межевания, а также составить график ее освоения. Но работа не была выполнена, и в октябре 2017 года на тот момент глава Самары Олег Фурсов направил компании претензию с требованием устранить нарушения и оплатить неустойку (602,5 тыс. руб.) за просрочку. Затем, уже в июле 2018 года, глава города Елена Лапушкина расторгла договор с ООО «Аладдин» в одностороннем порядке.

Суд в решении сослался на дело о взыскании 602,5 тыс. руб. пени за период с 6 августа 2011 года по 12 марта 2018 года. Так, в июле 2011 года до истечения срока в департамент строительства и архитектуры Самары были предоставлены проект планировки и межевания застроенной территории с графиком ее освоения. Департамент в ответ направил компании замечания по проекту в сентябре 2011 года. Затем ООО «Аладдин» неоднократно направляло в департамент проект с доработками.

В мае 2013-го вновь доработанный проект был передан для утверждения в отношении предусмотренной договором территории площадью 4,9 га. Однако департамент сообщил о том, что «необходимо соблюдение порядка определения границ разработки документации по планировке территории» и рекомендовал ответчику «обратиться с соответствующим предложением». В июле 2014 года компания подала заявление в департамент с просьбой разрешить разработку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории. Департамент разрешил «Аладдину» разработать проект на территории площадью 13,45 га. «Таким образом, площадь и границы застроенной территории по договору и по распоряжению департамента существенно отличаются»,— подчеркивают в суде.

Суд считает, что компания приняла все необходимые действия для исполнения договора — направляла документацию по планировке территории в департамент, которую должен был утвердить глава.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аладдин» специализируется на управлении недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. Бенефициаром компании выступает бизнесмен Алексей Шаповалов, которому также принадлежит ООО «Самарский деловой мир». Кроме того, он является совладельцем еще 64 компаний со схожим с ООО «Аладдин» видом деятельности.

Уточнить, будет ли администрация Самары подавать жалобу на решение суда, не удалось: на момент выхода номера в печать ответа на запрос от мэрии не ­поступило.

Юристы считают, что у администрации есть шанс обжаловать решение суда, в случае если они докажут исполнение своих обязательств по договору.

«При принятии решения суд руководствовался отсутствием доказательств возврата разработанной и представленной подрядчиком в установленные договором сроки документации. Договором устанавливается не только обязанность „Аладдина“ подготовить и представить проекты планировки и межевания, но и должностных лиц — по их утверждению. Наличие переписки между сторонами, результатом которой стало существенное изменение площади и границ участка, не отменяет того, что ответчик не предоставил суду письма о направлении замечаний. Это дало основания для того, чтобы говорить о бездействии должностного лица, а подрядчик в то же время подтвердил, что со своей стороны предпринял все возможные действия для исполнения обязательств по договору. То есть решение суда обосновано отсутствием документа, подтверждающего, что заказчик предпринял действия по исполнению своих обязательств в рамках договора»,— поясняет партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт.

Исходя из этого, Павел Иккерт предполагает, что «в случае обжалования решения суда первой инстанции, при предоставлении доказательств, подтверждающих исполнение стороны своих обязательств по договору, а также при обосновании невозможности предоставления данных доказательств в материалы судебного дела в суде первой инстанции, позиция соответствующего суда может ­измениться».

Юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Виктория Соколова обращает внимание на то, что в решении суда есть ссылка на преюдициальное решение суда по другому делу, в рамках которого уже установлено, что бездействие департамента, фактически подконтрольного главе администрации, свидетельствует об отсутствии вины ООО «Аладдин» в неисполнении этого же контракта.

«Что касается возможности привлечения к ответственности именно главы администрации, представляется, что решение суда вину возлагает скорее на департамент градостроительства, а не непосредственно на администрацию города»,— рассуждает Виктория ­Соколова.

Ани Айвазян