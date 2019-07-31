Автобусы проверяют на сговор

Пензенское УФАС проверяет перевозчиков, поднявших цены на проезд. Материалы о возможном нарушении антимонопольного законодательства поступили из областной прокуратуры. Двум компаниям удалось избежать проверочных мероприятий — они снизили стоимость проезда на своих маршрутах до первоначального уровня. Антимонопольный орган и раньше заявлял, что перевозчики имеют право повысить тарифы, поскольку те не регулируются государством. Юристы сомневаются, что в действиях перевозчиков будут выявлены нарушения.

Прокуратура Пензенской области выявила признаки картельного сговора в деятельности транспортных компаний, осуществляющих автобусные перевозки в Пензе и принявших решение повысить стоимость проезда. Об этом „Ъ“ сообщила старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Ольга Волчихина. Со слов госпожи Волчихиной, надзорный органы усмотрел в деятельности пяти организаций признаки нарушения закона о защите конкуренции и передал материалы в антимонопольную службу.

Пензенское УФАС проводит внеплановые выездные проверки компаний, увеличивших цены на проезд с 25 июля. Как сообщили в управлении, речь идет об ООО транспортная компания «Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Дилижанс» и ООО «Автокомбинат».

Как ранее сообщал „Ъ“, с 8 июля стоимость проезда на 36 автобусных маршрутах подняли перевозчики, осуществляющие свою деятельность по нерегулируемым тарифам.

На маршрутах №№ 66, 70, 82 с, которые обслуживают автобусы большой вместимости, цены за проезд выросли с 21 до 23 руб., на маршрутах №№ 1,1 т, 2 а, 5 к, 6, 8, 9, 9 м, 9 к, 10, 10 а, 16, 17, 20, 21, 27, 29, 39, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 71, 73, 75, 77, 80, 85, 93, 99, которые обслуживают автобусы малой вместимости,— до 27 руб. Большинство маршрутов обслуживают три компании — ООО «Корпорация Дилижанс», ООО ТК «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс». По данным kartoteka.ru, они аффилированы с одними и теми же лицами. Генеральным директором всех трех компаний значится депутат пензенской гордумы Андрей Фомин. Он же является учредителем ТК «Дилижанс». Учредителями двух других организаций указаны брат гендиректора компаний Олег Фомин и бывший депутат Пензенской гордумы Олег Тюгаев.

Гендиректором «Автокомбината», основным видом деятельности которого указана «деятельность такси», значится Александр Пучков, учредителем — Вячеслав Джураев.

ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто6», в обслуживании у которых находятся 11 маршрутов, также уведомили городское управление транспорта и связи о планах поднять тариф, но 26 июля от своих намерений отказались. В связи с этим проверка в отношении них не проводится. Гендиректором обеих компаний является Михаил Кривозубов, учредителями первой значатся Наталья Бочкарева и Николай Кривозубов, второй — Виталий ­Сурков.

В настоящее время Пензенское УФАС России ведет сбор документов и доказательств о наличии или отсутствии признаков картельного сговора.

Ранее глава Пензенского УФАС Елена Демидова поясняла, что «в принципе» перевозчики могут поднять цены на свои услуги, «поскольку им позволили на сегодняшний день по нерегулируемым тарифам осуществлять перевозки и выдали свидетельство на осуществление перевозок по нерегулируемым тарифам».

В ООО «Корпорация Дилижанс» „Ъ“ сказали, что им известно о проводимой в отношении транспортных компаний проверке, однако до ее окончания предпочли воздержаться от комментариев. Ранее руководство объясняло необходимость повышения стоимости проезда ростом инфляции, увеличением цен на ГСМ, внедрением онлайн-касс.

В облпрокуратуре подтвердили, что проверка на данный момент не закончена.

Генеральный директор юридической компании «Авис» Гелена Алексеева не видит в деятельности пензенских перевозчиков нарушений антимонопольного законодательства. «Они имели право поднять цены, так как в Пензе действуют нерегулируемые тарифы, они уведомили мэрию в установленный законом срок. Автобусные перевозки — это бизнес, а не благотворительность»,— отмечает госпожа Алексеева. При этом она отмечает, что если УФАС все же признает факт сговора, перевозчикам грозят крупные штрафы. «Это самое страшное наказание для компаний, поскольку штрафы считаются от полученной в результате нарушения антимонопольного законодательства выручки и исчисляются миллионами. Это серьезный удар для компаний»,— отмечает госпожа Алексеева.

Марина Ковалева