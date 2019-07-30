Причиной крупного пожара в частных домах Самары стала детская шалость

Детская шалость стала причиной пожара в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на начальника ведомства Олега Бойко.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе Самары на улице Волгина горят два частных жилых дома. Позже огонь перекинулся еще на одно жилое здание и на пять нежилых построек. По данным МЧС, пострадавших нет, жильцы домов эвакуировались самостоятельно. В связи с пожаром движение городских автобусов по ул. Промышленности и ул. Партизанской не осуществлялось, транспорт был пущен в объезд. В настоящее время пожар локализован.

Андрей Сазонов