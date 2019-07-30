В приговор вписали план теракта

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил к девяти годам лишения свободы и штрафу в 10 тыс. руб. астраханца Василия Власенко, принявшего пять лет назад ислам и имя Абдулвахид и готовившего теракт на полигоне Капустин Яр (Знаменск). По версии следствия, Власенко планировал подорвать российских военных и в случае успеха уехать в Сирию, чтобы сражаться на стороне боевиков. Планы разрушил его тесть, сообщивший в ФСБ о приверженности зятя к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». На процессе Власенко отказался от данных ранее признательных показаний, заявив, что боялся силовиков и поэтому оговорил себя. Он просил суд оправдать его.

Крещенный в детстве, как утверждала его мать, 32-летний Василий Власенко в 2014 году принял ислам и взял имя Абдулвахид. Он регулярно посещал мечети Ахтубинского района Астраханской области, где познакомился с астраханцем Шамханом Сатуевым и жителем чеченского села Аллерой Гудермесского района Расулом Байсуевым. Осенью 2017 года Сатуев был арестован, и ему было предъявлено обвинение в хранении оружия и в подготовке к теракту. В январе 2019 года СКОВС признал его виновным и приговорил к восьми с половиной годам заключения. После ареста своего знакомого Власенко с супругой Викторией (Аминой в мусульманстве) уехал к родителям Байсуева в Аллерой. Прожив в гостях неделю, супруги сняли дом в Гудермесе и остались в Чечне на полгода.

За это время Василий Власенко, по мнению следователей, попал под влияние Расула Байсуева, который утверждал, что «истинный мусульманин ведет борьбу с неверными, к которым относятся военнослужащие».

Молодые люди, обсуждая происходящие в Сирии события, разделяли взгляды ИГ и осуждали действия российских военных. Власенко предложил довести до конца задуманный Сатуевым теракт в Ахтубинском военном гарнизоне и предложил себя в качестве исполнителя.

Из материалов дела следует, что Байсуев поддержал его инициативу и преподнес ему в качестве подарка черный флаг террористов, боевую гранату РГД-5 и охотничий обрез 16-го калибра. Он также рекомендовал Власенко изучить местность и объекты ЗАТО «Знаменск» перед тем, как устроить подрыв. Власенко, возвращаясь в августе 2018 года в Астрахань, перевез боеприпасы под сиденьем своего автомобиля. Затем он хранил их дома в коробках, которые были обнаружены во время обыска, проводимого силовиками в рамках оперативно-разыскных мероприятий после поступившего в службу безопасности сигнала от знакомого Власенко.

Как выяснилось, планы Власенко нарушил его тесть, сообщивший чекистам о приверженности зятя к ИГ, о хранящемся в его доме оружии и о его намерениях уехать к боевикам в Сирию после подрыва военных. После обыска в доме Власенко оформил явку с повинной и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Однако на предварительном слушании в суде Власенко ходатайствовал о проведении разбирательства по делу, отказавшись от данных на предварительном следствии показаний и сообщив суду, что оговорил себя, боясь силовиков.

В последнем слове он просил оправдания, утверждая, что у него не было намерения подрывать военных, а боеприпасы и обрез ему подбросили.

Гособвинитель ходатайствовал о назначении подсудимому наказания в виде девяти с половиной лет лишения свободы и штрафа в размере 70 тыс. руб. за незаконное владение оружием. Суд, посчитав вину Власенко доказанной, приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу — 10 тыс. руб. По словам Селима Магомедова, адвоката подсудимого, решение об обжаловании приговора будет принято его подзащитным после ознакомления с текстом судебного решения. Защитник считает, что его клиента оговорили родственники супруги и он не причастен к вменяемым ему в вину преступлениям.

Отметим, что в марте этого года сотрудники УФСБ по Астраханской области начали расследовать уголовное дело Расула Байсуева. Он обвиняется в вербовке и вовлечении в террористическую деятельность (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). По решению суда, Байсуев взят под стражу.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону