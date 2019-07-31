Polymetal застрял в Армении

Polymetal продолжит поиск покупателей на месторождение Личкваз в Армении, свой последний актив в этой стране. Преимущественное право на выкуп имел небольшой производитель Chaarat Gold, но он отказался от покупки из-за высокого содержания мышьяка в руде. Polymetal пытается продать месторождения не только в Армении, самое крупное из них – в Ведуга в Красноярском крае. Участники рынка полагают, что она может заинтересовать компании, уже работающие в регионе.

Chaarat отказался от преимущественного права на покупку у Polymetal месторождения Личкваз в Армении. Как сообщили “Ъ” в Chaarat, решение принято из-за высокого содержания мышьяка в руде, что делает ее переработку экономически нецелесообразной. «Актив хороший, считаем шансы на его реализацию неплохими»,— сообщили “Ъ” в Polymetal.

Право приобретения Личкваза Chaarat получила в рамках покупки у Polymetal другого армянского месторождения — Капан. Общая сумма сделки, закрытой в январе, составляла $55 млн, из которых $10 млн выплачены конвертируемыми облигациями Chaarat. Теперь Polymetal обменял их на 3,5% акций Chaarat, которые не сможет продать в течение года. У Chaarat есть преимущественное право их выкупа.

Основными акционерами Chaarat является сооснователь Brunswick и бывший миноритарий СУЭК Мартин Андерссон (34,72%), китайская государственная China Nonferrous International Mining Co. Ltd (5,59%), Sarastro Group Limited (4,38%), UBS Group (3,2%), у менеджмента — 0,55%. Кроме Капана у компании есть активы в Киргизии.

Polymetal – крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих – золота. Ключевой акционер — группа ИСТ Александра Несиса и партнеров. Активы в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане.

Представитель Polymetal, комментируя “Ъ” вопрос о возможности продажи акций, заявил, что пока говорить об этом рано. «Однако не исключаем, что, если дела у Chaarat будут идти хорошо и это отразится на курсе ее бумаг, выйдем из владения с прибылью»,— сообщили в компании. Бумаги Chaarat торгуются на Лондонской фондовой бирже. После того, как год назад компанию возглавил экс-гендиректор En+ Group Артем Волынец на должность CEO Chaarat Gold, стоимость акции увеличилась на 43%, до £30. Рыночная капитализация составляет £120 млн.

Polymetal продает не только армянские активы. В его презентации для инвесторов говорится, что за Личкваз компания хотела выручить около $10 млн, за Кутын (Хабаровский край) — $40 млн, за Сопку Кварцевую (Магаданская область) — $15 млн. Долю 74% в месторождении Ведуга (Красноярский край) рассчитывали продать за $100 млн.

Однако представитель Polymetal сообщил, что после недавней переоценки запасов Ведуги и их удвоения компания не спешит с продажей и ждет результаты продолжающейся разведки. «От них будет зависеть стратегия по Ведуге. Потенциальные интересанты есть, идут переговоры. Сроки их окончания предпочитаем не устанавливать»,— сообщили “Ъ” в компании. Рудные запасы Ведуги составляли 2,8 млн унций по JORC при содержании 4,6 грамма на тонну. В конце июня стало известно о заключении соглашения о конфиденциальности с семью интересантами. Собеседники “Ъ” в отрасли считают логичным, что интерес к проекту могли бы проявлять компании, работающие в Красноярском крае,— например, АО «Васильевский рудник», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», возможно, «Полюс».

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба полагает, что найти покупателя на Ведугу по названной цене будет непросто из-за упорности руд. Цену за Личкваз он считает адекватной с учетом регионального риска.

Евгений Зайнуллин