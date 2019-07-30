В районе под Воронежем похищают электроэнергии больше, чем во всей области

Специалисты «Воронежэнерго» (местный филиал компании «Россети Центр») выявили в июне в пригородном Новоусманском районе региона 15 случаев бездоговорного потребления электроэнергии на общую сумму 7,13 млн руб. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в филиале, речь идет о «вмешательствах в работу приборов учета, а также нарушениях порядка технологического присоединения к сетям»: «Объем выявленного безучетного потребления электроэнергии в районе составил 1,65 млн кВт/ч. Это превышает объемы хищений, выявленных за пять месяцев текущего года в целом по региону».

В частности, были установлены четыре магазина, которые «использовали электроэнергию, не имея заключенного договора». Их объем потребления превысил 600 тыс. кВт/ч, что эквивалентно 4,6 млн руб. В семи садоводческих товариществах района были также выявлены факты нарушения целостности пломб на приборах учета. По оценке специалистов «Воронежэнерго», в результате похищено электроэнергии объемом свыше 1 млн. кВт/ч, на 2,6 млн руб. По всем выявленным фактам поданы заявления в правоохранительные органы (изучается возможность возбуждения уголовных дел по фактам причинения ущерба путем злоупотребления доверием или обмана, максимальное наказание по ст. 165 УК РФ – лишение свободы до двух лет).

Напомним, ранее в «Воронежэнерго» сообщали, что за пять месяцев нынешнего года филиал выявил 579 случаев бездоговорного потребления на сумму более 5,6 млн руб. Наибольшее количество фактов хищения ресурса тогда также было пресечено в граничащем с облцентром Новоусманском районе. В нем объем безучетного потребления за пять месяцев превысил 340 тыс. кВт/ч, или 343 тыс. руб.

Как «Ростелеком» и «Воронежэнерго» спорят о стоимости аренды опор в области, в материале “Ъ-Черноземье” «Интернет в села прокладывают исками».

Владимир Зоркий